ДТП произошло на 29-м километре МКАД

На 29-м километре МКАД перевернулся легковой автомобиль Renault.

На кадрах, которые прислали телезрители видно, что машина сильно пострадала. Автомобиль врезался в отбойник, повредив часть конструкции.

К месту ДТП уже приехали аварийные службы, информации о пострадавших на данный момент нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.