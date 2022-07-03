В Наро-Фоминске десятки собак оказались "в плену" без еды и воды

В Наро-Фоминске местная жительница держит собак практически в плену. Когда-то женщина занималась разведением, но недавно, по словам соседей, у нее начались проблемы со здоровьем. В итоге животные остались фактически предоставлены сами себе, без еды и воды.

Многие животные погибли. Из-за вони в дом хозяйки практически невозможно зайти. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

