Новости регионов: мужчина в форме ДПС катался на моноколесе по улицам Уфы

Мужчина в форме ДПС катался на моноколесе по городским улицам в Уфе. Кадры с фальшивым инспектором попали в Сеть. Нарушителя задержали. Свой поступок 28-летний местный житель объяснил тем, что таким способом решил бороться с любителями групповых поездок на самокатах. Теперь на мужчину завели сразу два уголовных дела – за незаконное ношение формы и нарушение ПДД.

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области местную жительницу по подозрению в госизмене. Женщина рассказала, что несколько раз переводила деньги на нужды украинской армии. Видео признания опубликовали следователи. Она отправлена под стажу. Возбуждено уголовное дело.

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