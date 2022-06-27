Маленького ребенка посадили за руль автомобиля на Волоколамском шоссе

Маленький ребенок оказался за рулем автомобиля на Волоколамском шоссе. Таким роликом поделились телезрители.

Судя по кадрам, мальчику не более семи лет, до педалей он не достает. Ребенок сидит на руках у отца и держит руль. Все это происходит на оживленной трассе, на достаточно высокой скорости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.