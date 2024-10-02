Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 22:30

Происшествия

Автомобиль с подростками перевернулся на Сиреневом бульваре в Москве

Автомобиль с подростками перевернулся на Сиреневом бульваре в Москве

Автомобиль с подростками перевернулся в районе Сиреневого бульвара в Москве

"Безопасный город": полицейские задержали москвича, пытавшегося продать оружие в интернете

"Безопасный город": москвичка лишилась квартиры и бизнеса из-за бывшего мужа

"Безопасный город": спецоперация прошла в регионах по делу против создателей криптобиржи

"Безопасный город": блогер Лерчек и ее бывший муж подозреваются в финансовых махинациях

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

Новости мира: в Иране прошла акция в поддержку КСИР

Новости регионов: крупное ДТП произошло в Санкт-Петербурге

СКР возбудил уголовное дело против создателей платежной системы и криптобиржи

На Сиреневом бульваре в Москве перевернулся автомобиль с подростками. За рулем был 14-летний подросток, всего в машине могли находиться десять детей в возрасте от 13 до 17 лет.

Малолетний водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Один ребенок госпитализирован. По предварительным данным, часть подростков во время движения сидели в багажнике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика