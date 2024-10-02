Автомобиль с подростками перевернулся на Сиреневом бульваре в Москве

На Сиреневом бульваре в Москве перевернулся автомобиль с подростками. За рулем был 14-летний подросток, всего в машине могли находиться десять детей в возрасте от 13 до 17 лет.

Малолетний водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Один ребенок госпитализирован. По предварительным данным, часть подростков во время движения сидели в багажнике.

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