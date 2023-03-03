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Происшествия

ФСБ опубликовала видео с места теракта в Брянской области

ФСБ опубликовала видео с места теракта в Брянской области

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Появилось видео из Климовского района Брянской области, куда накануне проникли украинские диверсанты. Ролик опубликовала ФСБ.

На кадрах видно, как диверсанты обстреляли несколько автомобилей: пули изрешетили стекла и кузов. Водители, которые в этот момент находились за рулем, погибли.

Ранее в ФСБ заявили, что пресекли действия преступников. Чтобы избежать жертв среди местного населения, вооруженную группу сначала вытеснили на территорию Украины, а затем нанесли массированный артиллерийский удар.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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