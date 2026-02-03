Новости мира: взрыв газа и пожар произошли в психиатрической клинике Нью-Гэмпшира

Взрыв газа и пожар произошли в психиатрической клинике в Нью-Гэмпшире. Всех постояльцев успели эвакуировать. Во время тушения пострадали 3 пожарных. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа.

На Сицилии проливные дожди разрушают город Нишеми. На склоне холма образовался разлом длиной 4 километра, часть зданий обвалилась, а около 1,5 тысячи жителей эвакуировали.

Рекордные снегопады наблюдаются на севере Японии. В городе Аомори высота сугробов превысила 180 сантиметров впервые за 40 лет. Местные власти привлекли военных для расчистки снега. Сообщается о пострадавших и погибших, а также об угрозе обрушения зданий, перебоях в транспорте и отключениях электроэнергии в регионах вдоль побережья Японского моря, включая префектуры Ниигата, Акита и остров Хоккайдо.

