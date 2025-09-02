Новости мира: число погибших во время землетрясения в Афганистане выросло до 900

В Афганистане число жертв землетрясения выросло до 900. Еще более 3 000 человек пострадали. Об этом сообщили власти страны. Погибших может оказаться гораздо больше, поскольку до сих пор нет связи с некоторыми разрушенными районами. Спасательные и поисковые работы продолжаются.

В американском Чикаго 7 человек погибли во время перестрелок в выходные. Более 50 получили ранения. Накануне появилась информация, что уже на этой неделе в Чикаго начнется операция по борьбе с мигрантами. В город направят бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США, а также Национальную гвардию.

Три брата из Шотландии побили рекорд путешественника Федора Конюхова. Они переплыли Тихий океан на веслах за 139 дней, тогда как россиянину это удалось сделать за 159 дней. Шотландцы по условиям должны были плыть без остановок и не могли принимать помощь от других судов. С собой они взяли 500 килограммов сублимированной еды и 75 килограммов овсянки, но питаться им пришлось в итоге еще и свежей рыбой.

