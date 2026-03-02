Тело бизнесмена Джабраилова отправят в Чечню для похорон в родном селе

Тело бизнесмена Умара Джабраилова отправят в Чечню для похорон в его родном селе. Его нашли в апартаментах на Тверской улице в ночь на 2 марта, реанимация не дала результатов.

По данным СМИ, в последнее время у Джабраилова были финансовые трудности, ему не удавалось зарабатывать в прежнем объеме. Накануне он звал подписчиков на встречу, где собирался обсудить искусство и бизнес, а затем записал короткий ролик с реакцией на происходящее на Ближнем Востоке.

