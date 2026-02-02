Новости регионов: следователи выехали на возможное место убийства ребенка в Петербурге

Следователи выехали на предполагаемое место убийства девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге. В преступлении сознался 38-летний мужчина, его задержали в Псковской области.

Затор протяженностью 15 километров образовался на федеральной трассе М-4 "Дон" из-за непогоды. Больше всего машин скопилось в районе аэропорта Платов.

По факту смертельного ДТП на трассе "Сибирь" в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. В аварии погибли пять человек, в том числе четверо школьников. Еще четыре пострадавших госпитализированы.

