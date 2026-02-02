Новости регионов: дело возбуждено после смертельного ДТП в Красноярском крае

Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Красноярском крае. В аварии погибли 5 человек, в том числе 4 подростков. Еще 4 пострадавших госпитализированы. Из Красноярска к ним направили 2 борта санавиации с реаниматологами и нейрохирургом. По данным МВД, причиной ДТП стал модульный дом. Прицеп на колесах отсоединился во время движения, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирскую газель, в салоне которой находились 13 человек.

Дворы с парковками ушли под воду после сильных дождей в Анапе. Ливневая канализация не справляется с таким объемом осадков. Местные жители отмечают, что глубина затопления настолько велика, что даже в резиновых сапогах пройти невозможно.

В Псковской области задержали мужчину, которого подозревают в похищении 9-летнего мальчика на юге Санкт-Петербурга. По данным СК, именно в его машину сел ребенок. Его местонахождение до сих пор неизвестно, поиски продолжаются уже 4 дня. Последний раз ребенка видели на парковке возле гипермаркета, где он подрабатывал, предлагая водителям помыть фары. В поисках задействованы волонтеры и правоохранители нескольких соседних регионов.

