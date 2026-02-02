02 февраля, 16:30Происшествия
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика
Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, которого подозревает в похищении 9-летнего мальчика. Ребенка с ним не было.
Мальчик ушел из дома 4 дня назад, сказав родителям, что пойдет на горку и в магазин. Последний раз ребенка видели на парковке у гипермаркета.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда он садится в белый автомобиль. По словам местных жителей, мальчика и раньше видели в этом месте.
