В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, которого подозревает в похищении 9-летнего мальчика. Ребенка с ним не было.

Мальчик ушел из дома 4 дня назад, сказав родителям, что пойдет на горку и в магазин. Последний раз ребенка видели на парковке у гипермаркета.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда он садится в белый автомобиль. По словам местных жителей, мальчика и раньше видели в этом месте.

