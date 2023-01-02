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02 января, 21:15

Происшествия

Последствия коммунальной аварии начали ликвидировать в Сокольниках

Последствия коммунальной аварии начали ликвидировать в Сокольниках

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Последствия коммунальной аварии начали ликвидировать в Сокольниках. Трубу холодного водоснабжения прорвало около жилого дома во 2-м Полевом переулке.

От сети пришлось отключить два дома на соседней Стромынке. Сейчас воду подают по резервной схеме. Кроме того, из-за прорыва трубы провалился грунт, и возникла угроза падения деревьев. Их пришлось спиливать спасателям.

Ремонтом водопроводной магистрали занимаются специалисты Мосводоканала. Причины коммунальной аварии выясняются.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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