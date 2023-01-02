На внешней стороне 89-го км МКАД затруднено движение из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На внешней стороне 89-го километра МКАД затруднено движение транспорта из-за аварии. Там грузовик наехал на стоящий автомобиль, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что движение осуществляется по двум из пяти полос. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

До этого два человека были госпитализированы после ДТП на Большой Пироговской улице. Предполагалось, что одним из участников дорожного происшествия стал водитель такси.

Ранее в аварии в районе Воскресенска пострадали три и погибли 2 человека. Участниками ДТП стали пять автомобилей. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливались.



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