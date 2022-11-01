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Происшествия

Эпицентр пожара в Одинцове находится внутри складского ангара – очевидцы

Эпицентр пожара в Одинцове находится внутри складского ангара – очевидцы

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Эпицентр пожара в Одинцове находится внутри складского ангара. Об этом заявили очевидцы с места событий. Что именно там хранится – неизвестно.

Спасатели уже приехали на место ЧП. До их прибытия местные пытались тушить огонь самостоятельно. Это уже второй крупный пожар в московском регионе за последний день. Ранее возгорание произошло на территории строительного рынка в ТиНАО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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