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Новости

Новости

01 августа, 22:30

Происшествия

Новости регионов: новое землетрясение произошло на Камчатке

Новости регионов: новое землетрясение произошло на Камчатке

Режим ЧС введен в Кабардино-Балкарии из-за мощных селевых потоков

Супруг психолога, которая избила ребенка в Красногорске, прокомментировал инцидент

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 августа

Женщина погибла в результате ДТП в Ясеневе

Новости регионов: пожар вспыхнул в Челябинске

Новое землетрясение произошло на Камчатке. Магнитуда составила 6,2, его зафиксировали в 200 километров от Петропавловска-Камчатского. Оно стало одним из самых ощутимых за последние дни. В регионе действует режим повышенной готовности.

Природный пожар возле трассы Ростов – Волгодонск потушили. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. Днем вдоль автодороги загорелась сухая трава. Из-за сильного задымления участок трассы пришлось перекрыть. Сотрудники ГАИ организовали объезд. С огнем боролись 30 спасателей и 10 единиц техники. Сейчас движение восстановлено.

Российский космонавт Олег Платонов отправился к МКС на корабле Crew Dragon. В составе миссии также участвуют американцы Майкл Финк, Зена Кардман и японец Кимия Юи. Для Платонова это первый космический полет. Изначально экипаж должен был отправиться на орбиту 31 июля. Но из-за плохой погоды старт перенесли на сутки.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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