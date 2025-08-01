Новости регионов: новое землетрясение произошло на Камчатке

Новое землетрясение произошло на Камчатке. Магнитуда составила 6,2, его зафиксировали в 200 километров от Петропавловска-Камчатского. Оно стало одним из самых ощутимых за последние дни. В регионе действует режим повышенной готовности.

Природный пожар возле трассы Ростов – Волгодонск потушили. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. Днем вдоль автодороги загорелась сухая трава. Из-за сильного задымления участок трассы пришлось перекрыть. Сотрудники ГАИ организовали объезд. С огнем боролись 30 спасателей и 10 единиц техники. Сейчас движение восстановлено.

Российский космонавт Олег Платонов отправился к МКС на корабле Crew Dragon. В составе миссии также участвуют американцы Майкл Финк, Зена Кардман и японец Кимия Юи. Для Платонова это первый космический полет. Изначально экипаж должен был отправиться на орбиту 31 июля. Но из-за плохой погоды старт перенесли на сутки.

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