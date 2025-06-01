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01 июня, 08:15

Происшествия

Резервный состав доставит в Москву пассажиров пострадавшего поезда в Брянской области

Резервный состав доставит в Москву пассажиров пострадавшего поезда в Брянской области

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Пассажиры поезда, попавшего под обрушение моста в Брянской области, будут доставлены в столицу резервным составом. Поезд уже в пути и ожидается на Киевском вокзале около 10 часов утра.

На месте организована встреча – работают бригады медиков и психологов. Ранее основной состав следовал по маршруту Климово – Москва и оказался под завалами после подрыва железнодорожного моста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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