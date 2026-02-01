Женщина сломала руку после прыжка с застрявшего подъемника в Подмосковье

Женщина получила закрытый перелом руки после прыжка с застрявшего подъемника в Подмосковье. Как рассказала сама пострадавшая, просидев в кабинке на морозе около часа, она решила спрыгнуть с высоты, но неудачно приземлилась.

Аварийная остановка подъемника произошла 31 января на горнолыжном курорте в подмосковной деревне Степаново. 50 человек оказались на высоте в условиях низких температур. Прибывшие спасатели эвакуировали граждан. Предварительно, причиной ЧП стали проблемы с тросом.

После случившегося прокуратура Московской области организовала проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.