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Политика

Российские войска продвинулись на южно-донецком направлении – МО РФ

Российские войска продвинулись на южно-донецком направлении – МО РФ

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В Минобороны РФ сообщили, что на южно-донецком направлении российские войска заняли несколько опорных пунктов и высот. Отряды подошли с юга к поселку Павловка.

Кроме того, уничтожен узел связи ВСУ и артиллерийская батарея гаубиц М777 в Херсонской области. У Очакова в Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.

За сутки сбиты самолет Су-25 и три вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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