Российские войска продвинулись на южно-донецком направлении – МО РФ

В Минобороны РФ сообщили, что на южно-донецком направлении российские войска заняли несколько опорных пунктов и высот. Отряды подошли с юга к поселку Павловка.

Кроме того, уничтожен узел связи ВСУ и артиллерийская батарея гаубиц М777 в Херсонской области. У Очакова в Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.



За сутки сбиты самолет Су-25 и три вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.