14:13Политика
Песков заявил, что США обязаны увидеть красные линии РФ после речи Путина на "Валдае"
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что в США будут анализировать речь Владимира Путина в рамках пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".
По мнению представителя Кремля, в Вашингтоне будут неоднократно перечитывать текст выступления главы государства.
"По крайней мере, они понимают таким образом наше российское видение жизни, наше отношение к тому, что происходит, и они просто теперь видят, обязаны увидеть, по крайней мере, где те самые красные линии и почему они образовались", – объяснил Песков.
Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что России необходимо терпеливо продолжать доносить свою позицию до США.
"...тем более, если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом", – подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее представитель Кремля заявил, что выступление Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" войдет в "золотую десятку" его речей за все время работы во власти.
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