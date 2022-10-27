Фото: kremlin.ru

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" войдет в "золотую десятку" его речей. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года", – цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

По его мнению, выступление Путина обрело достаточно философский характер. Песков считает, что речь российского лидера была очень глубокой, а также прикладной и мировоззренческой. Он также подчеркнул, что слова Путина на заседании стоят того, чтобы проанализировать их и задуматься.

Кроме того, Песков заявил, что оппоненты российского лидера в мировом сообществе точно прислушаются к словам Путина, но глубокого анализа не произведут.

До этого официальный представитель Кремля заявлял, что речь главы российского государства на "Валдае" будут читать и перечитывать.

В четверг, 27 октября, Путин дал большое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба. В ходе сессии глава страны поднял множество аспектов и вопросов, касающихся внешней и внутренней политики РФ.

На мероприятии российский лидер рассказал о целях СВО, национализации, а также о возможных признаках гражданской войны между РФ и Украиной.

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