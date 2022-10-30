Байден подвергся насмешкам после того, как перепутал количество штатов в США – СМИ

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подвергся насмешкам после того, как заявил, что в США 54 штата, которых на самом деле 50, сообщает Fox News.

Инцидент произошел во время выступления Байдена в Пенсильвании, где он похвастался успехом своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании, известном как Obamacare.

Байден заявил, что только благодаря этому закону демократы заполучили большинство в конгрессе по итогам выборов в 2018 году.

"Тогда мы побывали в 54 штатах", – сказал американский лидер.

Член палаты представителей конгресса Лорен Боберт, комментируя оговорку Байдена, заявила, что если посчитать состояния "отрицания, замешательства, заблуждения и катастрофы", которые вызвал режим действующего президента США, то он "попал в точку".

Актер и режиссер Роб Шнайдер, в свою очередь, предположил, что в следующей речи Байден объяснит американцам, как он набрал 81 миллион голосов на президентских выборах в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Байден назвал вице-президента Камалу Харрис "замечательным президентом". Инцидент произошел во время выступления по поводу ее дня рождения. Помимо этого, Байден перепутал и возраст Харрис, заявив, что ей исполнилось 30 лет, хотя на самом деле ей 58.

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