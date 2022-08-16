Американский сенатор предложил Байдену работать продавцом телемагазина

16 августа, 23:38
Фото: depositphotos/palinchak
У президента Соединенных Штатов Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что американцы не хотели бы видеть его главой Белого дома, заявил сенатор Джон Кеннеди.
"Мне кажется, что многие избиратели в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидение, чем быть президентом", – сказал политик в эфире телеканала Fox News.
При это он считает, что американцы не испытывают к Байдену ненависти, однако, по его мнению, никто в Штатах не сможет сказать, что президент справляется со своей работой. Кеннеди уверен, что на посту главы Белого дома Байден "наступил на все грабли, которые были разбросаны во дворе".
Ранее Байден в ходе выступления зачитал ремарку с телесуфлера. Делая заявление о решении американского Верховного суда, которым было отменено предыдущее постановление о конституционности права на аборт, в начале и конце речи он произнес фразы: "Дальше цитата большинства. Конец цитаты. Повторите строчку".
После этого Байден действительно повторил предыдущие слова, после чего слушатели пришли к выводу, что американский лидер произнес так называемый технический текст, который не предназначен для зачитывания, а служит лишь подсказкой для выступающего.
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