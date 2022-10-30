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Политика

Во Франции назвали логичным решение Москвы выйти из зерновой сделки

Во Франции назвали логичным решение Москвы выйти из зерновой сделки

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Читатели французского издания Le Figaro называют логичным решение Москвы выйти из зерновой сделки. Под статьей онлайн-издания они пишут, что "ЕС трактует все соглашения так, чтобы выполнялась только выгодная для них часть", что "Запад делает все, чтобы продолжать противостояние".

Кроме того, один из пользователей обвинил в произошедшем Зеленского, и написал, что больше всего из-за срыва поставок зерна пострадает Африка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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