Во Франции назвали логичным решение Москвы выйти из зерновой сделки

Читатели французского издания Le Figaro называют логичным решение Москвы выйти из зерновой сделки. Под статьей онлайн-издания они пишут, что "ЕС трактует все соглашения так, чтобы выполнялась только выгодная для них часть", что "Запад делает все, чтобы продолжать противостояние".

Кроме того, один из пользователей обвинил в произошедшем Зеленского, и написал, что больше всего из-за срыва поставок зерна пострадает Африка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.