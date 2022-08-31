Финские пограничники не пустили россиян домой с европейской валютой. Конфискуют наличные евро на таможне, ссылаясь на санкции. В лучшем случае, предлагают оставить деньги на хранение.

Насколько законна такая инициатива, только ли все дело в санкциях Евросоюза и как быть россиянам в подобной ситуации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.