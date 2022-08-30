Медведев назвал "русофобским кудахтаньем" заявления ЕС про визы россиянам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал власти Евросоюза быстрее ввести полный запрет на выдачу гражданам России шенгенских виз, а не издавать "русофобское кудахтанье" своими заявлениями.

"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, это позволит увидеть истинное отношение Европы к россиянам. Таким образом граждане европейских стран продемонстрируют "истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции".

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявлял, что готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Также концепцию прекращения выдачи виз россиянам начала рассматривать Польша.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. Отмечалось, что греческие чиновники также не рассматривают и возможное изменение статуса российских виз.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

