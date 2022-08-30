В МИД Германии предложили приостановить соглашение об облегчении визового режима с РФ

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Германия предлагает приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

"Мое предложение – приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, пристальнее проверять, для каких целей используются визы", – приводит ее слова РИА Новости.

Данная мера позволит странам Евросоюза проверить основание подачи заявки на визу, а также близость заявителя к российскому правительству, после чего государства ЕС будут принимать решение о выдаче визы.

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявлял, что готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Также концепцию прекращения выдачи виз россиянам начала рассматривать Польша.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. Отмечалось, что греческие чиновники также не рассматривают и возможное изменение статуса российских виз.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

