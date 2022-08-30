В Энергодаре собрали осколки от снарядов, которыми ВСУ обстреливают город и станцию

Сотрудники администрации города Энергодар собрали коллекцию из осколков от снарядов, которыми украинские военные обстреливают город и станцию. Об этом сообщили РИА Новости.

Представители города хотят подарить эти осколки миссии МАГАТЭ, когда она прибудет на Запорожскую АЭС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.