Группу людей с оружием уничтожили в предместье Херсона – власти

Фото: Минобороны РФ
В предместье Херсона уничтожили группу неизвестных людей с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
"Малочисленная группа неизвестных людей с оружием оказала сопротивление и была уничтожена в предместье города", – сообщил он в разговоре с агентством.
Ситуацию в городе контролируют, заявил Стремоусов.
По его словам, в люди, находящиеся в группе, могли оказаться сумасшедшими, не сдавшими оружие. После фейковой новости о наступлении ВСУ группа лиц могла выйти с целью оказать сопротивление.
"Наступления никакого украинской стороны нет. Все закончилось, не начавшись", – сообщил замглавы.
До этого Стремоусов заявил, что в Херсонской области было выстроено несколько защитных рубежей. Он уточнил, что Херсонская область полностью находится под защитой военных из Минобороны РФ. По его словам, заявления украинских властей о возвращении контроля над областью являются бессмысленными.
Кроме того, Стремоусов заявил о ненависти жителей Херсонской области к Владимиру Зеленскому. По его словам, эмоции людей становятся сильнее из-за обстрелов ВСУ. Они требуют проведения референдума и еще больше становятся сторонниками того, чтобы область стала субъектом РФ, добавил замглавы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Система ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
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