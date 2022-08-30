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Политика

14:37

Группу людей с оружием уничтожили в предместье Херсона – власти

политика

Фото: Минобороны РФ

В предместье Херсона уничтожили группу неизвестных людей с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

"Малочисленная группа неизвестных людей с оружием оказала сопротивление и была уничтожена в предместье города", – сообщил он в разговоре с агентством.

Ситуацию в городе контролируют, заявил Стремоусов.

По его словам, в люди, находящиеся в группе, могли оказаться сумасшедшими, не сдавшими оружие. После фейковой новости о наступлении ВСУ группа лиц могла выйти с целью оказать сопротивление.

"Наступления никакого украинской стороны нет. Все закончилось, не начавшись", – сообщил замглавы.

До этого Стремоусов заявил, что в Херсонской области было выстроено несколько защитных рубежей. Он уточнил, что Херсонская область полностью находится под защитой военных из Минобороны РФ. По его словам, заявления украинских властей о возвращении контроля над областью являются бессмысленными.

Кроме того, Стремоусов заявил о ненависти жителей Херсонской области к Владимиру Зеленскому. По его словам, эмоции людей становятся сильнее из-за обстрелов ВСУ. Они требуют проведения референдума и еще больше становятся сторонниками того, чтобы область стала субъектом РФ, добавил замглавы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Система ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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