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31 июля, 21:15

Политика

Депутат Свинцов разъяснил, кого коснется закон о поиске экстремистских материалов

Депутат Свинцов разъяснил, кого коснется закон о поиске экстремистских материалов

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Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, коснется ли это обычных граждан.

По его словам, инициатива не затронет пользователей Сети и VPN, случайно натыкающихся на соответствующий контент. Он напомнил, что штрафы грозят только тем, кто целенаправленно и умышленно ищет такой материал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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