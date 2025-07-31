Депутат Свинцов разъяснил, кого коснется закон о поиске экстремистских материалов

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, коснется ли это обычных граждан.

По его словам, инициатива не затронет пользователей Сети и VPN, случайно натыкающихся на соответствующий контент. Он напомнил, что штрафы грозят только тем, кто целенаправленно и умышленно ищет такой материал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.