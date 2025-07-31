31 июля, 16:30Политика
Штрафы до 50 тыс руб установили для нелегальных такси в подмосковных аэропортах
Штрафы от 5 до 50 тысяч рублей установили для нелегальных такси в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Соответствующий закон приняла Мособлдума.
Предполагается, что благодаря новым правилам поездки пассажиров, которым удобнее выезжать из авиагаваней на такси, станут безопаснее. Граждане смогут заказать машину через официальные стойки в аэропортах или приложения агрегаторов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.