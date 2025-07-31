Штрафы до 50 тыс руб установили для нелегальных такси в подмосковных аэропортах

Штрафы от 5 до 50 тысяч рублей установили для нелегальных такси в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Соответствующий закон приняла Мособлдума.

Предполагается, что благодаря новым правилам поездки пассажиров, которым удобнее выезжать из авиагаваней на такси, станут безопаснее. Граждане смогут заказать машину через официальные стойки в аэропортах или приложения агрегаторов.

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