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31 июля, 08:45

Политика

Новости мира: главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Новости мира: главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

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Утром 31 июля был убит глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания. Сообщается, что все произошло в его резиденции в Тегеране. Палестинское движение подтвердило его смерть и обвинило в ней Израиль. Там, в свою очередь, ситуацию пока не комментируют. 30 июля Хания присутствовал на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Тем временем в китайской провинции Хунань, которая с начала лета страдает от постоянных наводнений, в очередной раз прорвало дамбу. В ней образовалась дыра в 30 метров шириной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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