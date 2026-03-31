Российские военные взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях

Российские военные взяли под контроль село Луговское в Запорожской области и село Новоосиново в Харьковской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Также там отметили поражение формирований штурмовой бригады, 3 десантно-штурмовых бригад, 5 штурмовых полков ВСУ и бригады территориальной обороны в Днепропетровской и Запорожской областях.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, эффективность российских ударов выросла: противнику не хватает пусковых установок и ракет для перехвата. Тысячи ударов за последнюю неделю были нанесены в том числе в глубь западных районов Украины. С начала СВО Украина потеряла 955 самолетов и вертолетов, почти 129,5 тысячи беспилотников, более 28,5 тысячи танков и бронетехники, а также свыше 34 тысяч орудий и минометов.

