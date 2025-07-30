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30 июля, 07:30

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР

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ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, под контроль российских войск перешло село Темировка Запорожской области.

Стремительное продвижение стало возможным в том числе благодаря слаженности действий военных. В частности, на красноармейском направлении операторы БПЛА группировки войск "Центр" вели огонь артиллерии по позициям ВСУ. В результате все цели были успешно уничтожены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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