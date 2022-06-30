Дипломаты РФ покинули Вашингтон

Российские дипломаты покинули посольство в Вашингтоне. Всего США выслали 55 сотрудников. При этом в дипмиссии продолжают работать еще почти 200 человек.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что власти США позволят им всем завершить работу и спокойно вернуться домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

