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30 мая, 08:45

Политика

ВС РФ нанесли удары из реактивных систем "Град" по штурмовикам и военной технике ВСУ

ВС РФ нанесли удары из реактивных систем "Град" по штурмовикам и военной технике ВСУ

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Бойцы российской группировки "Центр" выполнили "огневое прочесывание" под Авдеевкой. По украинским штурмовикам и военной технике, которые укрывались в лесополосе, артиллеристы нанесли серию ударов из реактивных систем "Град".

Между тем, по данным Минобороны РФ, украинские войска за сутки потеряли до 1 300 военнослужащих, самолет, 9 танков и других бронированных машин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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