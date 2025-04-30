Власти Пакистана заявили, что Индия планирует нанести удар в течение ближайших суток

Индия планирует нанести удар по Пакистану в течение ближайших суток. Об этом заявили власти республики. По их словам, якобы есть достоверные разведданные о готовящейся атаке.

Тем временем в Нью-Дели снова заявили о нарушении Исламабадом режима прекращения огня на границе. Обстановка там накаляется с каждым днем. Причиной обострения стал теракт в популярном туристическом городе Пахалгам, 22 апреля там погибли 25 граждан Индии. Как пишут СМИ, Индия считает причастной к этому нападению пакистанскую разведку.

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