30 января, 07:30Политика
В Госдуме предложили не включать выходные в число дней оплачиваемого отпуска
В России предложили не включать выходные в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Законопроект о поправках в Трудовой кодекс внесли на рассмотрение Госдумы.
Если в период отпуска попадают праздничные дни, то на столько же дней увеличивается сам отпуск. Как считают депутаты, такой подход позволит гражданам отдыхать больше, а это благоприятно скажется на их здоровье и нервной системе. Сейчас по закону продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней.
