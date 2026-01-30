В Госдуме предложили не включать выходные в число дней оплачиваемого отпуска

В России предложили не включать выходные в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Законопроект о поправках в Трудовой кодекс внесли на рассмотрение Госдумы.

Если в период отпуска попадают праздничные дни, то на столько же дней увеличивается сам отпуск. Как считают депутаты, такой подход позволит гражданам отдыхать больше, а это благоприятно скажется на их здоровье и нервной системе. Сейчас по закону продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней.

