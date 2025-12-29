В Госдуму внесли предложение об унификации ценников на продукты

В Госдуму внесли предложение унифицировать ценники на продукты внутри магазинов. Речь идет о том, чтобы стоимость однотипных товаров указывалась по одинаковым показателям, например за 1 килограмм или за 100 граммов, а для напитков – за 1 литр или 100 миллилитров.

На данный момент ценники часто оформляют по-разному, и это затрудняет сравнение цен и выбор выгодного варианта. Авторы инициативы считают, что единый формат сделает покупки проще и понятнее, а покупателям будет легче ориентироваться в ценах и избегать лишних трат.

