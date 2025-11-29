Российская армия продолжает успешное наступление в зоне специальной военной операции, за неделю освободив 8 населенных пунктов. Как отметил Владимир Путин, ситуация вокруг полностью окруженных Красноармейска и Дмитрова напоминает историю с Купянском.

В Запорожской области войска продвигаются в направлении Гуляйполя, что создает условия для дальнейшего освобождения региона. С начала СВО уничтожено около 100 тысяч украинских дронов и более 600 единиц авиации и ПВО.

