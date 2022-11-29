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Новости

29 ноября, 18:15

Политика

Новости часа: ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский

Новости часа: ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский

Российская ПВО за сутки перехватила два снаряда РСЗО "Ураган" ВСУ

Новости часа: масочный режим и вакцинацию ввели на складе Оzon после вспышки менингита

Войска РФ продолжают наступать на донецком направлении – Минобороны

Новости часа: пять автомобилей столкнулись на 74-м километре МКАД

Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

Новости часа: Песков объяснил причины, по которым не могут начаться переговоры с Украиной

Госорганы России обязали вести страницы в отечественных соцсетях

Новости часа: следствие попросит суд арестовать обвиняемую по делу об аварии в Москве

Новости часа: Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают возможность создания газового союза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский. Об этом сообщили власти ДНР.

Первое судно с российскими удобрениями вышло из порта Нидерландов в Африку. Об этом заявил офис генсека ООН.

Заявления на жилищные сертификаты в Крыму подали более трех тысяч жителей Херсонской области. Об этом рассказала пресс-служба МФЦ Крыма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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