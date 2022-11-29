29 ноября, 18:15Политика
Новости часа: ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский. Об этом сообщили власти ДНР.
Первое судно с российскими удобрениями вышло из порта Нидерландов в Африку. Об этом заявил офис генсека ООН.
Заявления на жилищные сертификаты в Крыму подали более трех тысяч жителей Херсонской области. Об этом рассказала пресс-служба МФЦ Крыма.
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