16:00Политика
Новая РСЗО из Франции поступила на Украину – Резников
Фото: MINISTÈRE DES ARMÉES/Armée de Terre
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что в страну поступила новая реактивная система залпового огня из Франции.
"РСЗО из Франции прибыла на Украину", – написал руководитель украинского ведомства в Twitter.
Россия неоднократно просила Запад прекратить поставки вооружений на Украину. Однако генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны и горючего для Киева.
По его мнению, решение нужно из-за "разрушительных последствий" ударов российских военных.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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