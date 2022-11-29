Новая РСЗО из Франции поступила на Украину – Резников

Фото: MINISTÈRE DES ARMÉES/Armée de Terre

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что в страну поступила новая реактивная система залпового огня из Франции.

"РСЗО из Франции прибыла на Украину", – написал руководитель украинского ведомства в Twitter.

Россия неоднократно просила Запад прекратить поставки вооружений на Украину. Однако генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны и горючего для Киева.

По его мнению, решение нужно из-за "разрушительных последствий" ударов российских военных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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