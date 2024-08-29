ВС РФ отразили атаку ВСУ с помощью РСЗО "Град" в Курской области

Российские бойцы группировки войск "Север" с помощью системы залпового огня "Град" не позволили закрепиться противнику на новых позициях в Курской области. По украинским подразделениям выпустили пакет реактивных снарядов.

Кроме того, расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" отразил очередную атаку беспилотников. Известно, что отражены восемь атак ВСУ в районе Борков, Коренева, Кремяного и Малой Локни.

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