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29 августа, 07:45

Политика

ВС РФ отразили атаку ВСУ с помощью РСЗО "Град" в Курской области

ВС РФ отразили атаку ВСУ с помощью РСЗО "Град" в Курской области

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Российские бойцы группировки войск "Север" с помощью системы залпового огня "Град" не позволили закрепиться противнику на новых позициях в Курской области. По украинским подразделениям выпустили пакет реактивных снарядов.

Кроме того, расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" отразил очередную атаку беспилотников. Известно, что отражены восемь атак ВСУ в районе Борков, Коренева, Кремяного и Малой Локни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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