В Индонезии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями

В Индонезии детям до 16 лет запретили пользоваться социальными сетями. Такая мера призвана защитить подрастающее поколение от кибербуллинга и чрезмерного увлечения интернетом.

Индонезия стала первой страной в Азии, которая ввела подобный запрет. Внутри страны это решение приветствуют, однако международные правозащитные организации уже заявили, что запрет нарушает права подростков на самовыражение.

