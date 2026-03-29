29 марта, 09:45Политика
В Индонезии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями
В Индонезии детям до 16 лет запретили пользоваться социальными сетями. Такая мера призвана защитить подрастающее поколение от кибербуллинга и чрезмерного увлечения интернетом.
Индонезия стала первой страной в Азии, которая ввела подобный запрет. Внутри страны это решение приветствуют, однако международные правозащитные организации уже заявили, что запрет нарушает права подростков на самовыражение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.