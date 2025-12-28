В Госдуме готовят законопроект о полном запрете соцсетей для детей

В Государственной думе готовят законопроект, который введет полный запрет на использование социальных сетей и открытого интернета для детей. Согласно документу, при покупке SIM-карты родители будут обязаны указывать, что ею будет пользоваться несовершеннолетний.

Также для детей создадут специальный "белый список" сайтов, доступных для посещения. Социальные сети обяжут проводить проверку реального возраста пользователей и блокировать доступ для лиц младше 18 лет. Законопроект в настоящее время готовится к первому чтению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.