Литву не устроила инструкция Еврокомиссии по калининградскому транзиту

Литва отправила обратно инструкцию Еврокомиссии по калининградскому транзиту. Вильнюс не устроили рекомендации Брюсселя, который не против создания транспортного коридора для обеспечения российского анклава товарами, которые ЕС запретил импортировать и перевозить по своей территории. Ведь речь идет о перемещении товаров на внутреннем рынке России.

Однако власти Литвы считают, что конечный получатель не важен. И любой транзит подсанкционных товаров по территории стран – членов ЕС запрещен. Поэтому Вильнюс с 18 июня перестал пускать по своей железной дороге российские составы с подсанционными грузами.

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