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28 мая, 19:15

Политика

В Турции прошло голосование во втором туре выборов президента

В Турции прошло голосование во втором туре выборов президента

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Голосование во втором туре выборов завершилось в Турции

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В Турции прошло голосование во втором туре выборов президента. По данным центральной избирательной комиссии, на которые ссылаются местные СМИ, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 53% голосов.

Его соперник Кемаль Кылычдароглу отстает, у него сейчас около 47%. Это результаты по итогам обработки 82% бюллетеней. После выборов обстановка в целом спокойная. О серьезных нарушениях не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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