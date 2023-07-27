Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Политика

Новости мира: государственный переворот произошел в Западной Африке

Новости мира: государственный переворот произошел в Западной Африке

Главам регионов РФ позволят создавать свои вооруженные военные предприятия

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Государственный переворот произошел в Западной Африке. Военные Республики Нигер объявили о свержении президента и закрытии границ. В стране введен комендантский час, закрыты госучреждения.

В США суд отложил решение по делу Хантера Байдена. Обвинению и защите дали месяц для уточнения деталей по делу о неуплате налогов и хранении оружия. Между тем сын президента США свою вину признавать передумал. Хотя ранее Байден-младший пошел на сделку с прокуратурой по трем пунктам обвинения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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