В Кремле предупредили о рисках безопасности при продлении зерновой сделки без России

Попытки продолжить зерновую сделку без участия России приведут к рискам, так как коридор примыкает к зоне боевых действий и даже используется самим Киевом в этих целях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение продолжить вывоз зерна с территории Украины, с которым Киев обратился к Анкаре.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Россия высоко ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша, который пытался убедить европейские страны о необходимости выполнить их обязательства. Однако добиться этого так и не удалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.