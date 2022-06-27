Москва в качестве ответной меры вышлет восемь греческих дипломатов. В ближайшие дни им придется покинуть страну.

В МИД РФ уточнили, что это является протестной мерой в связи с курсом, который греческие власти избрали в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму, а также ответом на объявление группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

